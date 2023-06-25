Следователи опубликовали список телефонов, по которым ярославцы могут оставить свои обращения

В следственном управлении существуют различные каналы связи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следственном управлении существуют различные каналы связи:

Телефон (для справочной информации): 8(4852)42-05-08;

Телефон доверия: 8(4852)42-05-50;

Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8(962)209-00-37;

Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8(4852)45-93-79;

Телефон «Остановим коррупцию»: 8(4852)45-71-93;

Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8(4852)42-05-55;

Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(962)209-00-34.

Адрес: 150003, г.Ярославль, ул.Республиканская, 30а;

Интернет-приемная: https://yaroslavl.sledcom.ru/folder/873449

Социальные сети – https://vk.com/susk76

Облачный мессенджер «Telegram» - https://t.me/yaroslavlsledcom

Каналы связи Информационного центра СК России:

«ВКонтакте» — Приемная Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и группа Информационного центра vk.com/infocentrskrf

«Одноклассники» — группа ok.ru/infocentrskrf

«Телеграм» — канал t.me/infocentrskrf

«Дзен» — канал dzen.ru/infocentrskrf

8-800-100-12-60 — единая многоканальная телефонная линия (круглосуточно)

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии.

Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт «ВКонтакте». Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.