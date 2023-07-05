Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода с пирсом

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода «Москва-208» с бетонным пирсом. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода «Москва-208» с бетонным пирсом. Авария на воде произошла 5 июля в 11:30 в районе Тверицкого пляжа.

- Установлено, что на 519,5 километре судового хода акватории реки Волги теплоход «Москва – 208», владельцем которого является АО «Ярославский речной порт», при перевозке 74 пассажиров по прогулочному маршруту «Ярославль – Толгский монастырь – Ярославль» совершил столкновение с бетонным гидротехническим сооружением. На судне имеется повреждение носовой части судна, - сообщили в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». После столкновения несколько человек, в том числе дети, получили травмы.

- Проверка соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания продолжается, - уточнили в ведомстве.

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