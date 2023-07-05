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НовостиОбщество5 июля 2023 13:07

В Ярославской области 5 июля ожидается гроза

Об ухудшении погоды в ближайшие часы предупредили в МЧС
Полина Вачнадзе
В Ярославской области ожидается гроза.

В Ярославской области ожидается гроза.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие часы в Ярославле и некоторых районах Ярославской области может начаться гроза. При грозе южный ветер усилится до 15 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций, - предупредили спасатели.

Завтра, 6 июля, дождей и гроз не ожидается. Однако ночью и утром возможен туман.