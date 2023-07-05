В Ярославской области 5 июля ожидается гроза

В Ярославской области ожидается гроза. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие часы в Ярославле и некоторых районах Ярославской области может начаться гроза. При грозе южный ветер усилится до 15 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций, - предупредили спасатели.

Завтра, 6 июля, дождей и гроз не ожидается. Однако ночью и утром возможен туман.