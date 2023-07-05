Мэр Ярославля не разрешил строительство 18-этажного дома на улице Чкалова

18-этажный дом не будет построен на улице Чкалова в Ярославле. Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля отказала собственнику земли в строительстве многоэтажки на улице Чкалова. Рядом с легкоатлетическим манежем предприниматель планировал возвести 18-этажный дом с подземной стоянкой.

Владелец участка обратился в КУМИ за разрешением о переводе земли под многоэтажную жилую застройку. На общественных слушаниях большинство участников проголосовало против строительства комплекса. Несмотря на это, организатор обсуждения «рекомендовал предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка на улице Чкалова 20б».

Однако мэр Ярославля добро на строительство не дал. В том числе, из-за нехватки в районе объектов социальной инфраструктуры, например, школ и детских садов.