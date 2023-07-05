Ветеринарная клиника в Ярославле проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных

Ярославская ветеринарная клиника проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

- Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38.

Для домашних животных действуют особые условия по процедуре стерилизации.

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.