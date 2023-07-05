Штраф за безбилетный проезд в транспорте Рыбинска вырастет до 1000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в 10 раз вырастет штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Вместо 100 рублей «зайцам» теперь придется платить 1000.

- Такое решение приняли на уровне области по инициативе губернатора Михаила Евраева, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. – Люди должны исполнять свои обязанности по оплате проезда, а не уклоняться от них. Увеличение суммы штрафа четко даст всем понять, что это правонарушение.

Также в Рыбинске, как и по всей Ярославской области вводится наказание за плевание в общественных местах. С 50 до 100 тысяч рублей увеличится сумма штрафа для организаций за нарушение требований к благоустройству при производстве земляных работ. К административной ответственности будут привлекать водителей, которые паркуются на газонах, детских и спортивных площадках. Предусмотрена ответственности и за открытые чердаки, подвальные помещения.

- Для реализации закона увеличим численность работников административной комиссии и отдела жилконтроля. Через месяц проведем показательные рейды. Сейчас будем рассылать предупреждения. В городе должны быть чистота и порядок, - сказал Дмитрий Рудаков.