Утром 5 июля на Волжском мосту в Рыбинске открыли реверсивное движение. Фото: Администрация Рыбинска

Утром 5 июля на Волжском мосту в Рыбинске открыли реверсивное движение. С 30 июня путепровод был полностью закрыт для проезда всех видов транспорта.

- Ночью 30 июня рабочие приступили к заливке бетона. Еще несколько дней потребовалось для набора бетоном необходимой прочности. Материал, который использовали для армированных конструкций, прошел контроль качества, - сообщили в администрации города.

На специальном оборудовании образцы показали высокую прочность – все шесть образцов выдержали предельную нагрузку.

Монолитные работы на Волжском мосту выполнены на 20%. Следующий этап запланирован на август. Вероятно, что мост снова придется закрывать для проезда транспорта. Правда, только на ночь, днем проезд будет разрешен.