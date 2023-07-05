На Московском проспекте Ярославля построят арбитражный суд и новые дома

Градозащитник Ольга Мазанова считает,ч то здание суд не вписывается в застройку Московского проспекта. ФОТО: страница Ольги Мазановой ВКонтакте

Мэрия Ярославля утвердила проект межевания территории, ограниченной Московским проспектом, улицами Малой Пролетарской, Большой Федоровской и Варакина. На этом месте планируют построить здание арбитражного суда и жилые дома от 4 до 8 этажей.

Первой собираются возвести пятиэтажку на улице Малая Пролетарская. Срок реализации данного этапа строительства – 3 года.

А вот сроки строительства четырехэтажного арбитражного суда пока не известны. Но градозащитники категорически против того, чтобы административное здание находилось на Московском проспекте.

- Здание суда, превышающее в несколько раз объемы расположенных рядом объектов культурного наследия (высоте, протяженности фасадов и пятну застройки в 8 раз), втюхивают в исторический квартал, при чем, с нарушением линии застройки Московского проспекта, с искажением масштаба исторической среды, жилого района Коровники. Изрезанность под острыми углами плоскостей фасадов, плоская крыша - чужеродные для исторической застройки архитектурные решения. Я считаю, что арбитражному суду здесь не место, это нанесет ущерб как качеству городской среды центра города, так и интересам жителей жилого района Коровники. Слишком значимое место. В жилом районе не хватает зданий социальной инфраструктуры, в том числе культурно-бытового обслуживания. Добивают исторический квартал, - считает градозащитник Ольга Мазанова.