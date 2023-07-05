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НовостиОбщество5 июля 2023 6:26

В Ярославской области спустили на воду пограничный корабль «Буревестник»

Сторожевое судно строили два с половиной года
Полина Вачнадзе
На Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» спустили на воду пограничное сторожевое судно «Буревестник».

На Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» спустили на воду пограничное сторожевое судно «Буревестник».

Фото: Правительство Ярославской области

На Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» спустили на воду пограничное сторожевое судно «Буревестник». Это уже шестой корабль производства рыбинского предприятия, сделанный по заказу Пограничной службы ФСБ России. Пять предыдущих несут службу в водах Черного моря.

Работа над судном шла два с половиной года.

- В этот катер был вложен труд всех сотрудников предприятия, прежде всего конструкторов, технологов, производственных рабочих, строителей, плановиков, вспомогательных служб. Все вместе мы делаем одно большое и важное дело – строим корабли, которые обеспечивают защиту наших территорий, - сказал генеральный директор судостроительного завода Владимир Катышев.

«Буревестник», длина которого составляет 30,8 метра, а ширина 6,7, способен находиться в автономном плавании 20 суток. Судно имеет большую скорость хода и возможность оказывать помощь другим кораблям, терпящим бедствие. Для экипажа созданы комфортные условия проживания.