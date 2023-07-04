Ярославским юннатам рассказали об особо охраняемых природных территориях

Юннатам рассказали о важности экологического просвещения. ФОТО: Дмитрий Петропавловский, национальный парк «Плещеево озеро»

В начале июня территорию национального парка «Плещеево озеро» посетила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова, где встретилась с участниками экспедиции «Мы – дети Волги» и провела открытое занятие, на котором рассказала ребятам о том, какие бывают особо охраняемые природные территории, в чём их различие, а также ответила на вопросы юннатов.

Закрепление материала состоялось в форме квиза – специальной викторины, где теперь уже участники экспедиции отвечали на вопросы по теме особо охраняемых природных территорий. Те, кто давал правильные ответы – получили подарки из рук директора департамента. В завершение встречи все участники получили сладкие призы – мороженое.

Ирина Маканова на встрече с участниками экспедиции. ФОТО: Дмитрий Петропавловский, национальный парк «Плещеево озеро»

Напомним, что в 1998 году национальный парк стал инициатором проведения ежегодной межрегиональной эколого-краеведческой экспедиции «Мы – дети Волги». Это проект детского эколого-краеведческого движения Верхневолжского региона. Экспедиция проходит на территории в местечке Кухмарь, городского округа г. Переславль-Залесский.