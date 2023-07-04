В Ярославской области число ДТП с участием общественного транспорта выросло на 70%

В Ярославле автобус врезался в столб. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославской области зафиксирован значительный рост числа ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщил ГТРК «Ярославия» начальник регионального УГИБДД УМВД Антон Царев, с начала года произошло порядка 80 подобных аварий, и это на 70% больше, чем за тот же период 2022 года.

27 июня девять пассажиров были госпитализированы после ДТП, в которое попал автобус №23. Водитель, продавая билеты, отвлекся от управления машиной и врезался в столб.

- Никаких посторонних транспортных средств, которые могли бы создать помеху в движении водителя, не было. Автобус технически исправен, все процедуры, связанные с проверкой водителя и транспортного средства, проведены, это только человеческий фактор, - отметил Антон Царев.

С начала года в авариях с участием общественного транспорта травмы получили 116 человек, два человека погибли.