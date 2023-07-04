Ребята из Запорожской области приехали на каникулы в лагерь Рыбинского района

29 ребят из подшефного Ярославскому региону Акимовского района Запорожской области проведут часть каникул в лагере «Полянка» под Рыбинском. Фото: Правительство Ярославской области

29 ребят от 12 до 17 лет из подшефного Ярославскому региону Акимовского района Запорожской области проведут часть каникул в лагере «Полянка» под Рыбинском. Еще 300 детей при поддержве ярославских властей отдохнут в Крыму.

- Дома у ребят сейчас напряженная обстановка. Сегодня ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке, удары производятся регулярно. У детей, можно сказать, нет каникул. Поэтому в нашем лагере они смогут передохнуть, набраться сил перед школой, интересно провести время, – сказал губернатор Михаил Евраев.

Сейчас в «Полянке» проводят лето 300 ребят из Ярославля, Москвы, Волгограда и других городов России.