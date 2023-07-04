В Ярославле в выходные похолодает до +17 градусов

В выходные в Ярославле похолодает до +17 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца рабочей недели, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос» в Ярославле будет стоять жаркая погода. Температурный фон окажется на несколько градусов выше климатической нормы.

Завтра, 5 июля, воздух прогреется до +23..+25. В среду, 6 числа, ожидается +25..+27.

В пятницу, 7 июля, жаркая погода сохранится, но ожидается небольшой дождь. В вот суббота и воскресенье, температура воздуха резко понизится.

8 июля специалисты прогнозируют всего +17..+18 градусов, дождь и грозу, а 9 июля - +14..+19.