Cим-карты сотовых операторов теперь можно оформить в офисах Сбера в Ярославле

Сбер поможет оформить сим-карты сотовых операторов. ФОТО: ПАО "Сбербанк"

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Сервисом могут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты банка. Ярославль стал первым городом в России, где доступна данная услуга.

Чтобы получить услугу в офисе, необходимо выбрать в меню электронной очереди раздел «Сервисы для жизни».

- Сим-карты в офисах Сбера – еще одна услуга из перечня сервисов для жизни, над развитием которых мы сейчас активно работаем. Сервисы для жизни – это услуги, потребность в которых возникает у людей в повседневной жизни, и они не всегда связаны с финансами. Например, наши сотрудники помогают устанавливать приложения Сбера на смартфон, получать и отправлять посылки. Уверен, сим карты будут пользоваться спросом; услугу оказывают 25 офисов во всех районах Ярославля, а на ее оформление уйдет всего несколько минут, - рассказал управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

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