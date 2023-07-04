17-летнего ярославца будут судить за покупку наркотиков

Подростка будут судить за покупку наркотиков для личных нужд. Фото: Иван ВИСЛОВ

Несовершеннолетнему жителю Ярославля предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. 17-летнего ярославца будут судить за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

- В марте этого года обвиняемый в лесополосе Дзержинского района Ярославля приобрел наркотики, потом хранил их до момента задержания, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Задержали молодого человека сотрудники регионального УМВД. У юного ярославца изъяли 1,9 грамма «соли».

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.