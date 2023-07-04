В Ярославской области в 2023 году стали чаще жениться

В Ярославской области в 2023 году поженили 3 003 пары. Фото: Тимур ХАНОВ.

Жители Ярославской области стали чаще жениться, сообщили в органах ЗАГС региона. За шесть месяцев 2023 года было зарегистрировано 3 003 брака, за аналогичный период прошлого года – 2 936.

- Всего в нашем регионе за полгода зарегистрировали рождение 4481 ребенка. Родители более 500 малышей воспользовались онлайн-регистрацией с помощью суперсервиса «Рождение ребёнка», - отметили в правительстве Ярославской области.

На свет появились 2 297 мальчиков и 2 184 девочки.