В Ярославле на рабочем месте погиб лифтер

В доме на улице Доброхотова в Ярославле произошел несчастный случай. Фото: Иван ВИСЛОВ

2 июля в доме на улице Доброхотова в Ярославле произошел несчастный случай. В многоэтажке вышел из строя лифт, ремонтировать его выехал дежурный 53-летний механик.

По всей видимости мужчине, у которого ранее были инсульт и инфаркт, стало плохо, он случайно нажал на кнопку и лифт сдвинулся. Мастер оказался легка придавлен кабиной. Когда мужчину достали, он был уже метрв.

Сейчас следователи будут устанавливать точную причину смерти ярославца.

- Проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы,- сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.