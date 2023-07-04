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НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:46

В Ярославле на рабочем месте погиб лифтер

Следователи устанавливают причину смерти 53-летнего мужчины
Полина Вачнадзе
В доме на улице Доброхотова в Ярославле произошел несчастный случай.

В доме на улице Доброхотова в Ярославле произошел несчастный случай.

Фото: Иван ВИСЛОВ

2 июля в доме на улице Доброхотова в Ярославле произошел несчастный случай. В многоэтажке вышел из строя лифт, ремонтировать его выехал дежурный 53-летний механик.

По всей видимости мужчине, у которого ранее были инсульт и инфаркт, стало плохо, он случайно нажал на кнопку и лифт сдвинулся. Мастер оказался легка придавлен кабиной. Когда мужчину достали, он был уже метрв.

Сейчас следователи будут устанавливать точную причину смерти ярославца.

- Проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы,- сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.