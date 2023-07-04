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НовостиПроисшествия4 июля 2023 11:12

В Заволжском районе Ярославля загорелась 10-этажная новостройка

Горели стройматериалы на техническом этаже
Полина Вачнадзе
Пожар начался на техническом этаже новостройки в Ярославле. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Пожар начался на техническом этаже новостройки в Ярославле. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Утром 4 июля начался пожар в 10-этажном незаселенном доме на улице Красноборской в Ярославле. По неустановленным пока причинам загорелись стройматериалы, которые хранились на верхнем техническом этаже новостройки.

- На место выехали шесть единиц техники и 24 человека личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области. – Эвакуировали четверых рабочих, никто не пострадал.

В выходные в Ярославле загорелось кафе "Киш-Миш".