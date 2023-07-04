Юбилейный парк в Ярославле не успели сделать в срок

Благоустройство Юбилейного парка в Ярославле не успели завершить в установленный срок. Фото: Мэрия Ярославля

Благоустройство Юбилейного парка в Ярославле не успели завершить в срок. Подрядчик должен был сдать парк до 30 июня, но на данный момент работы выполнены только на 60%.

- Здесь есть вина подрядной организации, есть и ряд вопросов. Необходимо внести изменения в проектную документацию. Выявлены дополнительные работы по входным группам и по прокладке кабеля освещения, - сказал на общегородском совещании заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

После того, как сметы пройдут государственную экспертизу, подрядчик завершит начатое.

Третий этап благоустройства Юбилейного парка обошелся бюджету Ярославля в 20,8 миллионов рублей. Подрядчик должен был сделать пешеходные дорожки, заменить ограждение и освещение общественной территории.