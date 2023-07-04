Энергетики повысили качество электроснабжения в 24 населенных пунктах Ярославской области

Реконструкция линий электропередач идет полным ходом. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» проводит комплекс мероприятий для повышения качества и надёжности электроснабжения жителей Ярославской области. За первое полугодие 2023 года специалисты филиала модернизировали электрические сети 0,4-10 кВ в 24 населенных пунктах региона. В ходе работ устанавливается новое оборудование.

Так, в Угличе выполнена частичная реконструкция воздушной линии 0,4 кВ по улицам Чкалова, Комсомольская, Загородная с заменой 16 опор, 920 метров провода.

Завершается реконструкция линий в деревне Мазино Тутаевского района. Здесь энергетики заменили 1,7 км обычного провода на современный и более надежный самонесущий изолированный провод большего сечения, смонтировали новые перекидки к домам, и сейчас устанавливают железобетонные опоры.

В настоящее время модернизация также проводится в деревнях Ульяниха Брейтовского района, Кресцово Некрасовского района, Потанино Переславского района, Устье и Яковлевское Пошехонского района, Попутино Ярославского района, в поселке Борисоглебском на улице Белевцева, в Данилове на ул. Ленина, в Ярославле на 7-ом Брейтовском переулке и на улице Добролюбова. Среди работ – замена опор и проводов, замена оборудования на трансформаторных подстанциях.

Специалисты устанавливают новые опоры. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

– Качеству электроснабжения филиал «Ярэнерго» уделяет особое внимание. При составлении годового плана мы учитываем обращения жителей, глав администраций поселений и делаем все от нас зависящее, чтобы параметры поступающей в дома жителей электрической энергии соответствовали современному уровню электропотребления, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

В компании подчеркнули, что основную часть запланированного годового объема работ энергетикам предстоит выполнить во втором полугодии 2023 года.