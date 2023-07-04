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НовостиОбщество4 июля 2023 8:28

Ярославцы стали меньше жаловаться на общественный транспорт

Поступило меньше тысячи обращений
Полина Вачнадзе
В июне ярославцы пожаловались на работу общественного транспорта 772 раза.

В июне ярославцы пожаловались на работу общественного транспорта 772 раза.

Фото: Полина Вачнадзе

Ярославцы в социальных сетях стали меньше жаловаться на общественный транспорт. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщил представитель центра городского управления Семен Сбитнев.

По данным центра, в июне от пассажиров поступили 772 жалобы. В мае было на 964 обращения больше.

Чаще всего ярославцы недовольны несоблюдением водителями автобусов расписания (270 жалоб), а также условиями проезда в транспорте (112 жалоб). На некорректное поведение водителей транспорта пассажиры пожаловались в июне около 100 раз.

Инцидент, который произошел в автобусе в минувшие выходные, войдет, скорее всего, уже в июльскую статистику. В Ярославле водитель автобуса вышел покурить и узнать маршрут движения.