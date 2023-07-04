В Ярославле семьи участников СВО могут получать скидки по ЯрКарте

Члены семей участников СВО могут получать скидки по ЯрКарте. Фото: Мэрия Ярославля

Участников специальной военной операции и членов их семей включили в категории ярославцев, которые могут получать скидки по ЯрКарте. Об этом на общегородском совещании сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

На данный момент в проекте ЯрКарта участвует 21 предприятие – продовольственные и непродовольственные магазины, аптеки, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, медицинские центры, гостиница и ателье. С полным списком можно ознакомиться здесь.

- Это более ста точек по городу. Уверен их число будет расти. Планируем включить в этот список музеи, спортивные и образовательные центры, - сказал Артем Молчанов.

Принцип получения ЯрКарты заявительный. Семьи участников СВО должны обратиться в центры социальной поддержки населения. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие участие военнослужащего в спецоперации, и бумаги, определяющие родство.

Также ЯрКарту могут получить пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды.