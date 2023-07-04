В отношении водителя «КамАЗа», насмерть сбившего подростка под Рыбинском, возбуждено уголовное дело

В отношении водителя грузовика, насмерть сбившего подростка, возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В отношении 37-летнего водителя «КамАЗа», под колеса которого 30 июня попал подросток-велосипедист, возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – По статье предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы на 5 лет.

ДПТ, в котором погиб 15-летний велосипедист, произошло утром 30 июня на Переборском тракте в районе деревни Макарово.