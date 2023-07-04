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НовостиОбщество4 июля 2023 6:24

На Тверицкой набережной в Ярославле начался ремонт

По набережной после ремонта планируют пустить общественный транспорт
Полина Вачнадзе
На Тверицкой набережной в Ярославле начался ремонт.

На Тверицкой набережной в Ярославле начался ремонт.

Фото: Мэрия Ярославля

На Тверицкой набережной в Ярославле начался ремонт. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Обновим асфальт на участке от Октябрьского моста до проспекта Авиаторов. Здесь запланировано расширение проезжей части, чтобы предусмотреть запуск общественного транспорта, а также устройство тротуаров. В ходе ремонта установим искусственные неровности и произведем опиловку аварийных деревьев, - рассказал градоначальник.

Работы, на которые выделено более 36 миллионов рублей, идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В первую очередь отремонтируют, а на некоторых участках обустроят тротуары, потом приступят к расширению проезжей части. Ремонт планируют завершить к 1 сентября.