В Ярославском районе под окнами жилого комплекса строят частные дома

Под Ярославле на общественной территории неожиданно построили домики. ФОТО: группа "Общественники" ВКонтакте

В поселке Красный Бор Ярославского района под окнами жилого комплекса возводят странные, по мнению местных жителей, дома. Порядка десяти небольших однотипных домиков, не похожих на объекты капитального строительства, появились между ЖК «Светлояр» и детским садом «Совенок». Обеспокоенные ярослацы обратились за помощью к депутату Татьяне Шаминой.

- Дома находятся в территориальной зоне ОД-2 «Зона общественного назначения». Согласно публичной кадастровой карте эта территория разделена на множество земельных участков. Получается, каждый объект недвижимости размещен на размежеванных участках, - говорит депутат Муниципального совета Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина.

Она уже обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность размещения домов в общественной зоне и законность их регистрации в Росреестре.

- Можно полагать, что это схема вывода муниципальных земель в частную собственность, а затем строительства очередного многоквартирного жилья, - предполагает Татьяна Шамина.