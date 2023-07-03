У жителя Ярославской области за езду в пьяном виде отобрали мотороллер

Некрасовца за пьяную езду лишили мотороллера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Некрасовского района осудили за пьяное вождение. Мужчина выпил и сел за руль мотороллера.

- Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, у него имеется непогашенная судимость. В судебном заседании мужчина признал вину в содеянном, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Государственный обвинитель в качестве наказания предложил лишить водителя его транспорта. В итоге мотороллер некрасовца был конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу еще не вступил.