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НовостиПроисшествия3 июля 2023 13:28

У жителя Ярославской области за езду в пьяном виде отобрали мотороллер

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление
Полина Вачнадзе
Некрасовца за пьяную езду лишили мотороллера.

Некрасовца за пьяную езду лишили мотороллера.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Некрасовского района осудили за пьяное вождение. Мужчина выпил и сел за руль мотороллера.

- Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, у него имеется непогашенная судимость. В судебном заседании мужчина признал вину в содеянном, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Государственный обвинитель в качестве наказания предложил лишить водителя его транспорта. В итоге мотороллер некрасовца был конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу еще не вступил.