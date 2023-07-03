В Ярославле открылись пункты информирования о военной службе по контракту на СВО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле открылись пункты информирования о военной службе по контракту на СВО. Здесь ярославцы могут узнать, какие выплаты полагаются военнослужащим и на какие льготы могут рассчитывать их семьи.

С 4 по 9 июля пункты будут работать по следующим адресам:

- парк «Юбилейный»;

- ДК Молодежи, пр.Ленина, 27;

- площадка у Ярославля Главного;

- сквер на улице Революционной, 34;

- ТЦ «Лента» Ленинградский пр., 54а;

- ТРК «Рио», Тутаевское ш., 1;

- ТЦ «Аврора» пр. Машиностроителей, 9, 1 этаж;

- ТЦ «Космос», пр. Авиаторов;

- площадка у территориальной администрации, Московский пр., 107;

- парк Нефтяников;

- ДК «Радий», ул. Щепкина, 8;

- ТЦ «ФРЭШ», пр. Фрунзе, 38.