В Ярославле открылись пункты информирования о военной службе по контракту на СВО.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ярославле открылись пункты информирования о военной службе по контракту на СВО. Здесь ярославцы могут узнать, какие выплаты полагаются военнослужащим и на какие льготы могут рассчитывать их семьи.
С 4 по 9 июля пункты будут работать по следующим адресам:
- парк «Юбилейный»;
- ДК Молодежи, пр.Ленина, 27;
- площадка у Ярославля Главного;
- сквер на улице Революционной, 34;
- ТЦ «Лента» Ленинградский пр., 54а;
- ТРК «Рио», Тутаевское ш., 1;
- ТЦ «Аврора» пр. Машиностроителей, 9, 1 этаж;
- ТЦ «Космос», пр. Авиаторов;
- площадка у территориальной администрации, Московский пр., 107;
- парк Нефтяников;
- ДК «Радий», ул. Щепкина, 8;
- ТЦ «ФРЭШ», пр. Фрунзе, 38.