Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 9:50

Погибшего во время заплыва через Волгу прокурора Чувашии похоронили в Ярославле

Андрей Фомин много лет проработал в органах прокуратуры Ярославской области
Полина Вачнадзе
В Ярославле прошла гражданская панихида по погибшему прокурору Андрею Фомину. ФОТО: ФОТО: прокуратура Чувашской Республики

В Ярославле прошла гражданская панихида по погибшему прокурору Андрею Фомину. ФОТО: ФОТО: прокуратура Чувашской Республики

В Доме культуры имени Добрынина Ярославля прошла гражданская панихида по погибшему прокурору Андрею Фомину.

Андрей Фомин скончался в субботу, 1 июля. Ему стало плохо во время ежегодного заплыва через Волгу в Чебоксарах. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Андрей Фомин более 20 лет проработал в органах прокуратуры Ярославской области. С 2010 по 2014 годы занимал пост заместителя регионального прокурора. В 2014 году был назначен первым заместителем прокурора Крыма, а в 2020-м – прокурором Чувашской Республики.

Похоронили Андрея Фомина в Ярославле на Леонтьевском кладбище.