Погибшего во время заплыва через Волгу прокурора Чувашии похоронили в Ярославле

В Ярославле прошла гражданская панихида по погибшему прокурору Андрею Фомину. ФОТО: ФОТО: прокуратура Чувашской Республики

В Доме культуры имени Добрынина Ярославля прошла гражданская панихида по погибшему прокурору Андрею Фомину.

Андрей Фомин скончался в субботу, 1 июля. Ему стало плохо во время ежегодного заплыва через Волгу в Чебоксарах. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Андрей Фомин более 20 лет проработал в органах прокуратуры Ярославской области. С 2010 по 2014 годы занимал пост заместителя регионального прокурора. В 2014 году был назначен первым заместителем прокурора Крыма, а в 2020-м – прокурором Чувашской Республики.

Похоронили Андрея Фомина в Ярославле на Леонтьевском кладбище.