В Ярославле пассажирка автобуса осталась без денег и смартфона

В Ярославле задержали автобусного воришку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полицию обратилась 41-летняя жительница Ярославля: после поездки в автобусе она обнаружила пропажу из незакрытой сумки денег и смартфона. Ущерб женщина оценила в 17 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. У ранее уже судимого 28-летнего мужчины изъяли украденный им телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Чтобы уберечь себя от краж полицейские рекомендуют ярославцам проявлять бдительность в общественных местах, транспорте и соблюдать ряд правил:
- всегда держать в поле зрения свои сумки с документами и ценными вещами, закрывать сумки;
- не носить деньги и ценные вещи в наружных карманах одежды;
- в торговых точках не оставлять ценные вещи в тележках для покупок.
Если вы стали жертвой вора, сразу же обратитесь в полицию по телефону 02, с мобильного 102.