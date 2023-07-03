В Ярославле пассажирка автобуса осталась без денег и смартфона

В Ярославле задержали автобусного воришку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 41-летняя жительница Ярославля: после поездки в автобусе она обнаружила пропажу из незакрытой сумки денег и смартфона. Ущерб женщина оценила в 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. У ранее уже судимого 28-летнего мужчины изъяли украденный им телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Чтобы уберечь себя от краж полицейские рекомендуют ярославцам проявлять бдительность в общественных местах, транспорте и соблюдать ряд правил:

- всегда держать в поле зрения свои сумки с документами и ценными вещами, закрывать сумки;

- не носить деньги и ценные вещи в наружных карманах одежды;

- в торговых точках не оставлять ценные вещи в тележках для покупок.

Если вы стали жертвой вора, сразу же обратитесь в полицию по телефону 02, с мобильного 102.