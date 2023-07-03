В Мышкине Ярославской области оборудовали пляж

В Мышкине оборудовали пляж. Фото: Правительство Ярославской области

В Мышкине в районе улицы Лесной сделали пляж. Благоустройство проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- Мышкин получил еще одну яркую точку притяжения. Здесь установлены лежаки, кабинки для переодевания, беседки, волейбольная и детские площадки, уложена плитка и деревянные настилы. Место преобразилось, - сказал помощник губернатора Ярославской области Андрей Скоркин.

На пляже осталось открыть кафе или торговые точки, установить туалеты. Также в планах сделать удобный подъезд к месту отдыха мышкинцев. Но эти работы, скорее всего, проведут в следующем году.