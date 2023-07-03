Жителей Ярославля напугали громкие ночные хлопки

Ярославцев напугали мощные хлопки, прозвучавшие ночью. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ночью 3 июля жителей Дзержинского района напугали громкие хлопки.

- Проснулась от сильного грохота, подумала, гроза. Вышла на балкон – небо чистое, салюта нет, птицы кричат. Что это было? Несколько раз, как будто что-то взорвалось, - пишут примерно одно и то же ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Бабахнуло так, что собака перепугалась. Все птица как будто разом полетели и как закричали. Это еще больше страху нагнало.

На хлопки, которые прозвучали с интервалом в несколько минут, пожаловались жители улиц Громова, Труфанова, Панина, Мурманского проезда и Ленинградского проспекта.

Некоторые брагинцы сразу предположили, что это был салют, только очень мощный. В итоге оказалось, что кто-то действительно решил запустить фейерверки посреди ночи, не подумав, что людям рано утром вставать на работу.

- Из-за этих хлопков уснула только в два часа ночи, не выспалась. Вставить бы этот салют тем, кто его запустил, - возмущаются горожане.