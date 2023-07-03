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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:40

В центре Ярославля горело кафе «Киш-Миш»

Пожар начался в полдень 2 июля
Полина Вачнадзе
В ярославском кафе "Киш-Миш" 2 июля произошел пожар.

В ярославском кафе "Киш-Миш" 2 июля произошел пожар.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В кафе «Киш-Миш», которое находится на улице Республиканской в Ярославле, произошел пожар. Сообщение о возгорании спасателям поступило в полдень в воскресенье, 2 июля.

- На место выехали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Из-под кровли здания шел дым, - сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Ярославской области.

Установлено, что загорелась пристройка, в которой готовили еду на углях.

Пожар ликвидировали спустя час. Огонь повредил помещение на площади в три квадратных метра.