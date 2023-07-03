В центре Ярославля горело кафе «Киш-Миш»

В ярославском кафе "Киш-Миш" 2 июля произошел пожар. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В кафе «Киш-Миш», которое находится на улице Республиканской в Ярославле, произошел пожар. Сообщение о возгорании спасателям поступило в полдень в воскресенье, 2 июля.

- На место выехали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Из-под кровли здания шел дым, - сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Ярославской области.

Установлено, что загорелась пристройка, в которой готовили еду на углях.

Пожар ликвидировали спустя час. Огонь повредил помещение на площади в три квадратных метра.