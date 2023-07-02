В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер

С 18 часов 2 июля до 18 часов 3 июля ожидаются гроза и ветер. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Управлении МЧС по Ярославской области опубликовали предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы.

- С 18 часов 2 июля до 18 часов 3 июля по региону и Ярославлю ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Спасатели прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе затруднения в работе транспорта, увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций.