Росприроднадзор проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами реки Которосль в Ярославле

В Которосль Ярославля попали нефтепродукты. ФОТО: Telegram-канал Светланы Радионовой

Жители Ярославля пожаловались на загрязнение реки Которосли нефтепродуктами. По словам ярославцев, берег покрылся маслянистой пленкой, ощущается сильный химический запах.

- Наши специалисты вместе с сотрудниками ЦЛАТИ выехали на место. Выяснилось, что загрязняющие вещества попали в воду в месте сброса стоков. Мы потребовали прекратить сброс. Отобраны пробы выше и ниже по течению реки. Изучаем разрешительные документы и рассчитывать ущерб, - сообщили в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По словам начальника ведомства, нарушитель будет привлечен к ответственности.