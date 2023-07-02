В Ростове пройдет фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"

В Ростове с 7 по 9 июля будет проходить фестиваль "Русское зарубежье: города и лица". Фото: Правительство Ярославской области

В Ростове Ярославской области с 7 по 9 июля будет проходить фестиваль "Русское зарубежье: города и лица".

7 числа в 17:00 на Соборной площади откроется выставка "Гении русского зарубежья". Ростовцы и гости города узнают об уроженцах Российской империи, которые внесли значительный вклад в культуру и науку всего мира. Героями проекта станут лауреаты Нобелевской премии Иван Бунин и Зельман Ваксман, инженеры Игорь Сикорский, Владимир Зворыкин, Александр Понятов, музыкант Сергей Рахманинов, один из создателей цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский, а также ростовец Александр Титов, известный ученый-химик.

В 18:00 в Конюшенном дворе покажут фильм о композиторе, дирижере и педагоге Николае Черепнине, к которому обратился Сергей Дягилев в самом начале своего театрального проекта «Русских сезонов». Затем пройдет концерт вокальной музыки к юбилею композиторов Н.Черепнина и С.Рахманинова.

8 июля в 13:00 состоится лекция о жизни и научных достижениях уроженца Ростова Александра Титова - известного ученого-химика, общественного и политического деятеля, видного представителя русской эмиграции в Париже.

В 17:00 гости смогут окунуться в атмосферу Парижа прошлого столетия на концерте «Салон русской эмиграции. Париж. 20-е годы».

Закроет фестиваль 9 июля в 17:00 концертом-посвящением Марине Цветаевой. Организаторы фестиваля отмечают, что все песни, написанные на стихи поэта, прозвучат в новых аранжировках, которые приятно удивят как давних почитателей творчества Марины Цветаевой, так и тех, кто только открывает его для себя.