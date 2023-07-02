Из Которосли в Ярославле достали тело утонувшего мужчины

В Которосли Ярославля утонул мужчина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в реке Которосль в районе Комсомольского моста утонул мужчина. Личность погибшего пока не установлена.

- Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По словам местных жителей, мужчина мог париться в бане, которая находится неподалеку, а потом пойти освежиться в холодную воду.