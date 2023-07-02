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НовостиОбщество2 июля 2023 10:44

В Ярославской области новорожденную девочку назвали редким именем Купава

Купава - пятая дочь в семье Ивана и Анны Колташевых
Полина Вачнадзе
В семье рыбинцев Анна и Ивана Колташевых родилась пятая дочь - Купава.

В семье рыбинцев Анна и Ивана Колташевых родилась пятая дочь - Купава.

Фото: Правительство Ярославской области

В семье рыбинцев Анна и Ивана Колташевых родилась пятая дочь. Мама и папа дали малышке редкое для нашего региона имя Купава. За последние восемь лет родители только дважды назвали так своих дочерей.

- Сестры Купавы - Варвара, Агния, Нина и Ярослава - прибавлению в семье очень рады. Имена девочкам родители выбирали не случайно, а по первым буквам имени отца - Ваня, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В ЗАГСе Анне и Ивану Колташевым вручили первый документ их дочери - свидетельство о рождении, а также подарок в рамках акции "Привет, малыш!", в котором есть все, что понадобится новорожденному.