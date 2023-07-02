В Ярославской области стартовала программа бесплатных путешествий для школьников. Фото: Антон ПИКУС

В Ярославской области стартовала программа бесплатных путешествий. Отправиться в экскурсии по региону могут учащиеся 5-9 классов. Продолжительность поездок - до двух дней.

- В этом году в бесплатные путешествия съездят восемь тысяч ребят, - сообщили в правительстве Ярославской области. - 50 школьников уже посетили Переславль и Петровск, где узнали о производстве сыров. В музее "Монастырская ризница", в Спасо-Яковлевском монастыре Ростова, ребят ждала интерактивная программа "Как учились 300 лет назад".

Родителям, которые хотят, чтобы их дети отправились на экскурсию, необходимо обратиться в администрацию школы.

- Вся необходимая информация размещена на странице департамента туризма портала органов государственной власти Ярославской области, - уточнили в правительстве.