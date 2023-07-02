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НовостиОбщество2 июля 2023 8:49

С рыбинского предприятия в пользу работника, лишившегося кисти руки, взыскали миллион рублей

Компания пыталась обжаловать решение суда
Полина Вачнадзе
Рыбинец получил миллион рублей в качестве компенсации за травму на производстве.

Рыбинец получил миллион рублей в качестве компенсации за травму на производстве.

Фото: Полина Вачнадзе

Сотрудник рыбинского предприятия обратился в суд с требованием взыскать со своего работодателя компенсацию морального вреда - 1 миллион рублей. Во время работы на штамповочном прессе мужчина лишился кисти правой руки. Рыбинцу потребовалось продолжительное лечение и дорогостоящий протез.

- Травма признана несчастным случаем на производстве, в результате которого работник получил тяжкие телесные повреждения. Была установлена инвалидность, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления Рыбинским городским прокурором искового заявления в интересах работника о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Суд первой инстанции эти требования удовлетворил, однако, ответчика по делу не устроил размер компенсации, которую он должен был выплатить. Представители предприятия обжаловали решение суда.

- С учетом позиции прокуратуры области судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда признала доводы апелляционной жалобы ответчика несостоятельными. Решение суда оставлено без изменения и вступило в законную силу, - уточнили в прокуратуре.