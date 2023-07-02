Бывший заместитель прокурора Ярославской области погиб во время заплыва через Волгу в Чебоксарах

Во время заплыва через Волгу в Чебоксарах погиб бывший заместитель прокурора Ярославской области Андрей Фомин. ФОТО: прокуратура Чувашской Республики

1 июля во время заплыва через Волгу в Чебоксарах погиб бывший заместитель прокурора Ярославской области Андрей Фомин.

- Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина, - говорится на сайте прокуратуры Чувашской Республики.

По предварительным данным, Андрею Фомину стало плохо во время преодоления дистанции в 2,2 километра. Примерно в 150 метрах от берега у прокурора остановилось сердце. Спасатели достали мужчину из воды, но спасти его не удалось.

Известно, что Андрей Фомин принимал участие в заплывах ежегодно. В прошлом году дистанцию в 2,2 километра он преодолел менее чем за час.

Андрей Валерьевич Фомин родился в 1965 году во Владимирской области. Закончил ЯРГУ имени П.Г.Демидова. С 1992 года служил в органах прокуратуры Ярославской области: начинал стажером в прокуратуре Дзержинского района, с 2003 по 2010 годы возглавлял прокуратуру Фрунзенского района, с 2010 по 2014 годы работал заместителем прокурора Ярославской области. В 2014 году Андрей Фомин занимал пост первого заместителя прокурора Крыма, а в 2020 году был назначен прокурором Чувашской Республики.