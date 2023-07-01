В Ярославской области 21-летнего мужчину посадили на 10 лет за финансирование террористов

21-летний житель Ярославской области осужден за финансирование террористической деятельности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21-летний житель Ярославской области, который придерживался радикальных взглядов, осужден за финансирование террористической деятельности. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд.

- В августе 2021 году обвиняемый, желая оказать содействие международной террористической организации, запрещенной на территории России, через посредника перевел участнику этой организации крупную сумму денежных средств, - пояснили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

По приговору суда осужденный проведет в местах лишения свободы 10 лет: первые два года в тюрьме, оставшиеся 8 лет - в колонии строгого режима.