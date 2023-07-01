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НовостиОбщество1 июля 2023 12:49

В Ярославской области расклейщики объявлений оштрафованы больше чем на 2 миллиона рублей

За полтора месяца выявлено 870 нарушителей
Полина Вачнадзе
За полтора месяца административные комиссии выявили по Ярославской области 3 486 нарушений правил благоустройства.

За полтора месяца административные комиссии выявили по Ярославской области 3 486 нарушений правил благоустройства.

Фото: Полина Вачнадзе

За полтора месяца работы административные комиссии выявили по Ярославской области 3 486 нарушений правил благоустройства. Самые частые - парковка на газонах и расклейка объявлений в неположенных местах. По второму направлению выявлено 870 нарушений, выставлено штрафов на 2 миллиона 141 тысячу рублей.

Как пояснили в правительстве Ярославской области, сейчас по ним идут взыскания.

- Нарушитель приглашается на заседание административной комиссии по почте заказным письмом. В случае неявки постановление составляется в его отсутствие и так же направляется заказным письмом. Затем у гражданина есть 10 дней на обжалование, - уточнили в правительстве.

Если нарушитель не обжалует постановление, то оно вступает в законную силу. В случае неуплаты штрафа, документу уходят судебным приставам для принудительного взыскания средств.