В Ростовском районе двое 15-летних подростков на "Ладе" врезались в дорожное ограждение

В Ростовском районе подростки попали в ДТП. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ростовском районе два подростка попали в ДТП. Авария произошла около 4 часов утра 1 июля на трассе М8.

- По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Ларгус", 15-летний молодой человек, совершил наезд на тросовое ограждение. В результате пассажир машины, ровесник водителя, с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция разбирается в причинах и обстоятельствах аварии. Подключились и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

- Проводится проверка по факту нахождения несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, в ночное время без сопровождения законных представителей, - уточнили в полиции.

Ночью 30 июня в крупном ДТП под Переславлем погиб 6-летний мальчик.