В Ярославской области от борщевика очистили более 840 гектаров земли

В этом году на уничтожение борщевика Сосновского из областного бюджета выделено 14 миллионов рублей. Фото: Павел КЛОКОВ

В Ярославской области завершился первый этап обработки территорий от борщевика. С 1 мая по 25 июня специалисты очистили от опасного растения более 480 гектаров земли - это 48% от общей площади выявленных очагов.

- Используются как механические, так и химические способы. На первом этапе эффективность показала химическая обработка земель, - сказал директор департамента ПАК и потребительского рынка Дмитрий Фомин.

В этом году на уничтожение борщевика Сосновского из областного бюджета выделено 14 миллионов рублей. Собственники земельных участков должны самостоятельно решать вопрос с опасным растением. В противном случае, их ждут штрафы: для граждан - от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2 до 10 тысяч, для юридических - от 10 до 50.