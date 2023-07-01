В Ярославской области разваливаются дороги, ведущие на курорт

В Ярославской области приходят в негодность дороги, на ремонт которых ушло почти 550 миллионов рублей. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В области приходят в негодность дороги Рыбинск - Глебово и Глебово - Ларионово, которые ведут на курорт "Ярославское взморье". И это при том, что обе дороги были отремонтированы не так давно: в 2019 году на то, чтобы привести их в порядок, потратили 547 миллионов рублей.

За помощью местные жители обратились в региональный ОНФ. Вместе с представителями прокуратуры и ГИБДД общественники выехали на проверку.

- Проезжая часть покрыта трещинами, продольные швы разрушаются. У деревни Горохово вот-вот упадут ограждения. На остановочных комплексах беда. Где-то асфальт отваливается кусками, где-то между покрытием и бордюрами спокойно влезает рука взрослого человека. У деревни Мархачево перед остановкой образуется огромная лужа. Добавим сюда незаделанные вырубки, отсутствие части знаков, - рассказали в ОНФ.

Гарантийный срок закончится уже скоро, осталось буквально пара месяцев. По словам местных жителей, подрядчик периодически заливает битумом ямы и швы, но проблема требует куда более существенного вложения сил.

- Направим письмо в профильный департамент. Будем добиваться, чтобы дефекты устранили по гарантии, - сказали в ОНФ.