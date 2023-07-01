На Волжской набережной в Ярославле нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

На набережной в Ярославле нашли снаряд времен войны. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

Вечером 30 июня сотрудники правоохранительных органов перекрыли часть Волжской набережной. На участок от Октябрьского моста до здания СЖД не пропускали ни пешеходов, ни машины.

Оказалось, что при ремонте рабочие нашли предмет, очень похожий на боеприпас.

В Управлении Росгварии по Ярославской области подтвердили, что речь действительно идет о снаряде времен войны.

- В результате обследования было установлено, что находка представляет собой часть снаряда выпуска 1928-1943 годов. Опасности для окружающих она не представляла, - пояснили в ведомстве.