В Ярославле бывшую сотрудницу налоговой службы подозревают в получении взятки

Бывшего начальника одного из отделов Межрайонной налоговой службы Ярославской области подозревают в получении взятки. Фото: Полина Вачнадзе

Бывшего начальника одного из отделов Межрайонной налоговой службы Ярославской области подозревают в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в региональном УФСБ, 37-летняя жительница Ярославля получила 400 тысяч рублей за информирование предпринимателя о предстоящих налоговых проверках.

- В октябре 2022 года была передана взятка в 370 тысяч рублей. В марте текущего года подозреваемая получила транш посредством банковского перевода в сумме 30 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Преступление было пресечено сотрудниками регионального УФСБ.

Также возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя – его подозревают в даче взятки должностному лицу в крупном размере.