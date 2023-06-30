В Рыбинске будет работать представительство Ярославского медицинского университета

В Рыбинске готовить будущих медиков начнут со школьной скамьи. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Представительство Ярославского государственного медицинского университета будет открыто на базе Рыбинского филиала Ярославского медколледжа. Соглашение подписали глава города Дмитрий Рудаков и ректор университета Александр Хохлов.

- Нехватка медицинских кадров имеет значение для каждого из нас. Мы хотим, чтобы медицинская помощь была более доступной, качественной и квалифицированной. Чтобы это сделать, нужно готовить людей к профессии с ранних лет, - сказал Александр Хохлов, ректор ЯГМУ.

Представительство медуниверситета будет проводить профориентационную работу не только в школах Рыбинска и района, но и в дошкольных учреждениях. Запустят программа профессиональной переподготовки и повышения квалификации медработников.

Профильный медицинский класс для учеников 10-х классов откроется в школе №5 уже 1 сентября. В ЯГМУ и больницах планируют проводить дни открытых дверей, лекции и практические занятия. Как сообщили в администрации Рыбинска, конкурсный отбор в профильный класс начнется с 3 июля. Примут 15 человек.