В Рыбинске возбудили уголовное дело из-за покупки сломанного теплохода «Бурлак»

Следователями было установлено, что судно приняли без экспертизы и необходимого комплекта документов. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Дело связано с приобретением в 2021 году за 7 миллионов бюджетных рублей теплохода «Бурлак», на котором рыбинцы и гости города могли кататься по Волге и водохранилищу.

Правда, таким видом досуга отдыхающие наслаждались недолго. Как сообщается ГТРК «Ярославия», в октябре 2022 года на «Бурлаке» выявили ряд серьезных нарушений. В итоге его эксплуатацию запретили, а по факту недостатков, представляющих опасность для пассажира и экипажа, возбудили уголовное дело. По данным правоохранительных органов, судно изначально требовало ремонта.

- Начальником Управления культуры Рыбинска через директора муниципального учреждения города «Туристического-информационный центр» и его заместителя была организована фиктивная конкурсная процедура по приобретению теплохода «Бурлак», которое подлежало ремонту, - сообщили в пресс-службе Ярославского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Следователями было установлено, что судно приняли без экспертизы и необходимого комплекта документов. На ремонт теплохода из бюджета было выделено 1,8 миллиона рублей.