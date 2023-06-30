В Ярославской области передали в суд уголовное дело по убийству в рыбинской школе

Уголовное дело в отношении жителя Рыбинска скоро будет направлено в суд. ФОТО: телеграм-канал "Активный Ярославль"

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины. В ноябре прошлого года он пришел в школу №43 Рыбинска и там зарезал свою бывшую сожительницу, которая работала в секретариате образовательного учреждения. Вторую женщину, которая пыталась помочь своей подруге и коллеге, рыбинец тоже ударил ножом. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, пострадавшая выжила.

Как сообщили в региональном СКР, ранее мужчина не раз высказывал угрозы в адрес своей бывшей. Об этом в разговоре с корреспондентом КП-Ярославль говорила и дочь пострадавшей сотрудницы школы Александра.

- Моя мама провожала ее и сажала на транспорт, чтобы ничего не произошло. Видимо, в этот раз он пришел уже с конкретными действиями, - рассказала девушка.

Но убийство и покушение на убийство в школе - не все преступления, в которых обвиняют мужчину.

- Несколькими днями ранее во время совместного распития спиртного он убил соседа по лестничной клетке, забрал его банковскую карту и совершил по ней ряд покупок на сумму более 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Таким образом, рыбинца будут судить по четырем статьям УК РФ: убийство, покушение на убийство, угроза убийством и кража с банковского счета.